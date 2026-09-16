اليوم.. الشرطة يدشن مشواره الآسيوي باستضافة السيب العُماني في بغداد

وتنطلق المباراة عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت ، وسط تطلعات كبيرة لفريق "القيثارة " لتحقيق بداية قوية في ، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.وفي السياق ذاته، أكد أن نوافذ بيع التذاكر ستفتح عند الساعة 6:00 مساءً، في حين حُدد سعر التذكرة الواحدة بـ5 آلاف دينار عراقي، مع توجيه دعوة رسمية لجماهير الفريق للحضور ومؤازرة اللاعبين في أولى مواجهاتهم الآسيوية.يُذكر أن قرعة البطولة قد أوقعت الشرطة في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية السيب العُماني، الحسين ، وايست بنغال ، على أن أول فريقين من المجموعة إلى دور الـ16.ويخوض الفريق هذه المواجهة القارية متسلحاً بتموضعه في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب برصيد 12 نقطة بعد انتهاء الجولة الخامسة.