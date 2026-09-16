7 أيام على انطلاق "خليجي 27".. ترقب لقائمة العراق و5 غيابات مؤثرة

وتأتي القائمة المرتقبة وسط غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، وهم: حسين علي، وبيتر كوركيس، ويوسف الأمين، ومهند علي "ميمي"، والحارس كميل سعد، فضلاً عن تعذر تفريغ عدد من اللاعبين المحترفين خارج من قبل أنديتهم. في المقابل، يتجه المدرب نحو منح الفرصة لوجوه جديدة برزت في الجولات السبع الماضية من .يُذكر أن المنتخب العراقي يخوض منافسات البطولة ضمن إلى جانب منتخبات ، عُمان، والكويت، حيث يستهل بمواجهة المنتخب العُماني يوم 23 الحالي، عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب الأمير عبد الله .