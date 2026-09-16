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7 أيام على انطلاق "خليجي 27".. ترقب لقائمة العراق و5 غيابات مؤثرة

رياضة

2026-09-16 | 03:36
7 أيام على انطلاق &quot;خليجي 27&quot;.. ترقب لقائمة العراق و5 غيابات مؤثرة
1,129 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستعد مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، لإعلان قائمة "أسود الرافدين" المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في أول استضافة للبطولة بتاريخ المدينة.

وتأتي القائمة المرتقبة وسط غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، وهم: حسين علي، وبيتر كوركيس، ويوسف الأمين، ومهند علي "ميمي"، والحارس كميل سعد، فضلاً عن تعذر تفريغ عدد من اللاعبين المحترفين خارج العراق من قبل أنديتهم. في المقابل، يتجه المدرب الأسترالي نحو منح الفرصة لوجوه جديدة برزت في الجولات السبع الماضية من دوري نجوم العراق.

يُذكر أن المنتخب العراقي يخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية، عُمان، والكويت، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب العُماني يوم 23 أيلول/سبتمبر الحالي، عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
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