اليوم.. برشلونة يستضيف راسينغ سانتاندير وعينه على مواصلة الصدارة في الليغا

ارقام تاريخية: لم يخسر برشلونة في آخر 17 مباراة له أمام في الدوري (14 فوزاً و3 تعادلات)، محققاً الانتصار في آخر 7 مواجهات مع الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات.رقم قياسي سلبي للضيوف: يُعد برشلونة المنافس الأكثر تلقياً للهزائم أمام راسينغ خارج أرضه (37 هزيمة في 44 مباراة)، كما استقبل أمامه أكبر عدد من الأهداف في تاريخه بالمسابقة (133 هدفاً).بداية نارية للبلوغرانا: حقق برشلونة الفوز في مبارياته الخمس الأولى في موسم 2026-27، وتاريخياً، في 4 من أصل 5 مناسبات بدأ فيها بـ6 انتصارات متتالية في الحادي والعشرين، توج باللقب (باستثناء موسم 2013-14).انطلاقة مميزة لراسينغ: جمع راسينغ سانتاندير 7 نقاط من أول 5 مباريات هذا الموسم (فوزان، تعادل، وخسارتان)، وهو أعلى رصيد له في هذه المرحلة منذ موسم 2005-06.شباب برشلونة وتألق النجوم: يمتلك برشلونة أصغر متوسط عمر لتشكيلته الأساسية في هذا الموسم (23 عاماً و356 يوماً). وعلى صعيد الأفراد، سجل النجم 6 أهداف في أول 5 مباريات، فيما ساهم البرازيلي رافينيا في تسعة أهداف (سجل 6 وصنع 3)، مسجلاً أفضل رقم للاعب في أول 5 مباريات منذ في موسم 2017-18. وفي المقابل، يبرز من جانب راسينغ اللاعب ياسر الزبيري الذي سجل 5 أهداف في أول 5 مباريات، كأفضل رقم للاعب من الفريق في القرن الحادي والعشرين.