اختتام دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020"

واحتضنت العاصمة اليابانية طوكيو الألعاب البارالمبية "لذوي الاحتياجات الخاصة"، التي أجلت لمدة سنة في ظل قيود صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بنجاح كبير.وشارك حوالى 4400 رياضي في الألعاب البارالمبية، تنافسوا في 22 رياضة، بينها نوعان جديدان وهما الريشة الطائرة "البادمنتون"، والتايكواندو، معظم الرياضات مشتركة بين الأولمبياد والألعاب البارالمبية، على غرار ألعاب القوى والسباحة.وتربعت الصين على عرش صدارة الترتيب العام برصيد 207 ميداليات (96 ذهبية، 60 فضية، 51 برونزية)، وتلتها بريطانيا في المركز الثاني برصيد 124 ميدالية (41 ذهبية، 38 فضية، 45 برونزية).واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث برصيد 104 ميدالية (37 ذهبية، 36 فضية، 31 برونزية)، ومن ثم فريق اللجنة الأولمبية الروسية في المرتبة الرابعة (من حيث الميداليت الذهبية) برصيد 118 ميدالية (36 ميدالية ذهبية، 33 فضية، 49 برونزية).