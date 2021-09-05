ارقام فلكية هي ارباح مانشستر يونايتد من بيع قمصان الدون فقط
تحدثت الصحف الإنجليزية، اليوم الاحد، عن أرباح نادي مانشستر يونايتد من بيع القميص رقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو نجم الفريق الجديد .
وقالت الصحف ان "شركة أديداس الراعي الرسمي لمانشستر يونايتد دشنت قميص رونالدو بسعر مابين 20 إلى 115 جنيه إسترليني ليناسب كل أفراد العائلة".
واضافت ان "شركة أديداس ترعي يونايتد في السنة مقابل 120 مليون يورو، اليونايتد يحصل على نسبة 15 % من مبيعات القمصان".
وهناك توقعات في الشركة بأن تبلغ مبيعات القميص مايقارب من 600 مليون يورو في السنة ، سيحصل يونايتد وقتها على 90 مليون يورو وهو رقم فلكي.
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