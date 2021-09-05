نادي الحشد يبدي استغرابه من تأخير الموافقة على المشاركة ببطولة عربية

ابدى نادي الحشد الشعبي، الأحد، استغرابه من التأخير في الإجابة على قرار الموافقة بالمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة.





وأضاف البيان أن "إدارة النادي وحال وصول دعوة المشاركة في بطولة الأندية العربية من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة في الثامن عشر من شهر آب الماضي فإنها أعلنت الموافقة المباشرة والرغبة في تمثيل العراق في هذه البطولة بيد أن إدارة النادي لم تتلق طيلة الفترة التي أعقبت قرار المشاركة أية إجابة أو رد من قبل الاتحاد العربي لكرة السلة سوى ما أجاب به الاتحاد العراقي لكرة السلة بناء على رسالة وصلته من الاتحاد العربي مفادها أن عدد الأندية الستة عشر المشاركة في البطولة قد اكتمل وان ممثلي العراق وفلسطين تم وضعهما في خانة الاحتياط". وقالت الهيئة الإدارية للنادي الحشد الشعبي في بيان، "نبدي استغرابنا من التأخير في الإجابة على قرار الموافقة بالمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي من المزمع إقامتها في جمهورية مصر العربية للفترة من 29/9/2021 ولغاية 9/10/2021".وأضاف البيان أن "إدارة النادي وحال وصول دعوة المشاركة في بطولة الأندية العربية من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة في الثامن عشر من شهر آب الماضي فإنها أعلنت الموافقة المباشرة والرغبة في تمثيل العراق في هذه البطولة بيد أن إدارة النادي لم تتلق طيلة الفترة التي أعقبت قرار المشاركة أية إجابة أو رد من قبل الاتحاد العربي لكرة السلة سوى ما أجاب به الاتحاد العراقي لكرة السلة بناء على رسالة وصلته من الاتحاد العربي مفادها أن عدد الأندية الستة عشر المشاركة في البطولة قد اكتمل وان ممثلي العراق وفلسطين تم وضعهما في خانة الاحتياط".

ولفت البيان الى أنه "تبين لاحقا أن عدد الفرق المشاركة زاد إلى العشرين دون النظر في طلب ممثل العراق"، مؤكداً أن "تمثيل بعض الدول العربية سيكون بناديين اثنين وفي حال عدم مشاركة نادي الحشد الشعبي فان العراق سوف يحرم من حق المشاركة وبشكل يدعو للأسف والاستغراب".

ونقل البيان عن رئيس اتحاد السلة المركزي حسين العميدي قوله إن "فرصة مشاركة نادي الحشد الشعبي في البطولة ما تزال متاحة".

وتابع بيان النادي أن "مصادرنا تؤكد بأن اتحاد السلة المركزي استهلك الوقت الكبير بانتظار استجابة ناديي النفط والشرطة وأنهما تاخرا كثيرا قبل إعلان عدم موافقتهما بالمشاركة وبالتالي أصبح لزاما على اتحاد السلة العراقي ارسال الدعوة لنادي الحشد الشعبي وهذا التأخير قد يكون السبب الرئيس وراء ضياع فرصة تمثيل نادي الحشد الشعبي في هذه البطولة المهمة".