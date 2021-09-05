نادي الحشد يبدي استغرابه من تأخير الموافقة على المشاركة ببطولة عربية
ابدى نادي الحشد الشعبي، الأحد، استغرابه من التأخير في الإجابة على قرار الموافقة بالمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة.
وقالت الهيئة الإدارية للنادي الحشد الشعبي في بيان، "نبدي استغرابنا من التأخير في الإجابة على قرار الموافقة بالمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي من المزمع إقامتها في جمهورية مصر العربية للفترة من 29/9/2021 ولغاية 9/10/2021".
وأضاف البيان أن "إدارة النادي وحال وصول دعوة المشاركة في بطولة الأندية العربية من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة في الثامن عشر من شهر آب الماضي فإنها أعلنت الموافقة المباشرة والرغبة في تمثيل العراق في هذه البطولة بيد أن إدارة النادي لم تتلق طيلة الفترة التي أعقبت قرار المشاركة أية إجابة أو رد من قبل الاتحاد العربي لكرة السلة سوى ما أجاب به الاتحاد العراقي لكرة السلة بناء على رسالة وصلته من الاتحاد العربي مفادها أن عدد الأندية الستة عشر المشاركة في البطولة قد اكتمل وان ممثلي العراق وفلسطين تم وضعهما في خانة الاحتياط".
ولفت البيان الى أنه "تبين لاحقا أن عدد الفرق المشاركة زاد إلى العشرين دون النظر في طلب ممثل العراق"، مؤكداً أن "تمثيل بعض الدول العربية سيكون بناديين اثنين وفي حال عدم مشاركة نادي الحشد الشعبي فان العراق سوف يحرم من حق المشاركة وبشكل يدعو للأسف والاستغراب".
ونقل البيان عن رئيس اتحاد السلة المركزي حسين العميدي قوله إن "فرصة مشاركة نادي الحشد الشعبي في البطولة ما تزال متاحة".
وتابع بيان النادي أن "مصادرنا تؤكد بأن اتحاد السلة المركزي استهلك الوقت الكبير بانتظار استجابة ناديي النفط والشرطة وأنهما تاخرا كثيرا قبل إعلان عدم موافقتهما بالمشاركة وبالتالي أصبح لزاما على اتحاد السلة العراقي ارسال الدعوة لنادي الحشد الشعبي وهذا التأخير قد يكون السبب الرئيس وراء ضياع فرصة تمثيل نادي الحشد الشعبي في هذه البطولة المهمة".
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