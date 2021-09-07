قبيل مواجهة ايران.. لاعب دولي سابق يقدم نصيحة للمنتخب الوطني

أكد مهاجم منتخبنا الوطني السابق مصطفى كريم، اليوم الثلاثاء، المنتخب العراقي لديه أوراق مميزة وقادرة على صناعة الفارق وتنقصها فقط الجرأة الهجومية والفاعلية.

وقال كريم في تصريح له إن "المباراة اليوم بمثابة عنق الزجاجة للمنتخب العراقي، فالفوز بهذه المواجهة سيعطي دوافع أكبر لأسود الرافدين لاستكمال المشوار بكل قوة وقلب موازين المجموعة.

وأوضح أن "هذه المجموعة لن تحسم إلا في الأمتار الأخيرة لأن هناك تكافؤا بين المنتخبات المتنافسة"، مؤكداً أن "المنتخب العراقي لديه أوراق مميزة وقادرة على صناعة الفارق، وتنقصها فقط الجرأة الهجومية والفاعلية".