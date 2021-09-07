أولمبي العراق يعود إلى بغداد بعد اختتام معسكري تركيا والإمارات

عادت بعثة منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام معسكر تركيا، وكذلك خوض وديتي الامارات الاولمبي في الامارات، والتي تأتي ضمن تحضيراته لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما التي ستقام بداية الشهر المقبل في السعودية، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.





وخسرَ منتخبنا الاولمبي وديتي منتخب الامارات الاولمبي، بعد أن خسر المباراة الاولى بنتيجة (4-1)، والمباراة الثانية بنتيجة (2-1) والتي شهدت تواجد سبعة محترفين ضمن صفوف المنتخب.

ودخلَ منتخبنا الاولمبي معسكرا تدريبيا في مدينة ازميت التركية استمر للفترة من 21 آب ولغاية الثاني من الشهر الحالي مع خوض ثلاث مباريات ودية مع منتخب ليبيا الأول ونيغدة انادول التركي والساحل الكويتي.وخسرَ منتخبنا الاولمبي وديتي منتخب الامارات الاولمبي، بعد أن خسر المباراة الاولى بنتيجة (4-1)، والمباراة الثانية بنتيجة (2-1) والتي شهدت تواجد سبعة محترفين ضمن صفوف المنتخب.