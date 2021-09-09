نجم برشلونة فاتي يضع شرطا قبل ارتداء رقم قميص ميسي "10"

طلب اللاعب الشاب أنسو فاتي موافقة قادة برشلونة الإسباني على ارتداء الرقم 10 الذي كان يحمله أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان برشلونة قرر مطلع الشهر الجاري منح الرقم 10 للنجم الصاعد ابن الـ18 عاما.

وكشف رئيس النادي خوان لابورتا، في مقابلة على قناة "إي سبورت 3" عن "حركة شجاعة من جهته، وعندما طرحنا عليه السؤال، قال إنه سيحمل الرقم 10 بحال موافقة قادة الفريق".

موافقة حصل عليها اللاعب الموهوب من سيرجيو بوسكيتس، جيرار بيكيه، سيرجي روبرتو وجوردي ألبا.

وسبق أن ارتدى القميص الرقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال كل من البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.

وسيرث النجم الصاعد الدولي فاتي الرقم 10 من ميسي الذي بقي أكثر من عشرين سنة في كاتالونيا، مدركا العبء الكبير على كاهليه، وهو القادم من أكاديمية "لا ماسيا" لتخريج المواهب الكروية في برشلونة، حيث خطا خطواته الأولى في عام 2019 في سن الـ 16 عاما.