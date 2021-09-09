السعودية تعلن إطلاق أول دوري كرة قدم نسائي رسمي

وقال رئيس الاتحاد ياسر المسحل خلال مؤتمر لإطلاق الاستراتيجية الجديدة: “سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة، لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات”.وأضاف: ”من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة“.كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.وأقيم حفل إطلاق استراتيجية التحول بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وعدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية بالإضافة للفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول.من جانب آخر كشف رئيس الاتحاد السعودي كذلك عن هدف يكمن في صناعة منتخب وطني للرجال يكون من بين أفضل عشرين منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2034.وأوضح: ”أبطالنا الموهوبون الذين يدرسون حالياً في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله“.