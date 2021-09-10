محرز ممنوع من القيادة في شوارع مدينة مانشستر

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إنه "تم حظر رياض محرز لاعب مان سيتي من قيادة السيارة في مدينة مانشستر بعد تجاوزه الحد المسموح من السرعة على الطريق السريع".واضافت انه "تم تغريم اللاعب الجزائري مبلغ 2500 باوند و حظره من القيادة لمدة 52 يوم في مدينة مانشستر وفقا لقرار شرطة المرور".