قبل مباراته الألف.. مورينيو يرد على المشككين بخبراته

ويستعد فريق روما لمواجهة نظيره ساسولو، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأولمبيكو، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو لوكالة "أنسا": "الهدف دائمًا هو الفوز في المباراة المقبلة، لم أفكر قط في الوصول إلى هذا العدد من المباريات".وأضاف "لم أحسبهم أبدًا، لكن عندما أخبروني أن هناك 8 أو 9 مباريات فقط متبقية لهذا الرقم، لاحظت ذلك وبدأت في إجراء الحسابات، 90 ألف دقيقة بجانب الوقت الإضافي، هذا كثير! لكن لم يتغير شيء في داخلي سواء كشخص أو كمدرب".وتابع مورينيو "بعد كل شيء، هذه هي قيمة الخبرة، رأس مال يميل الكثيرون للتقليل منه، لكن في كرة القدم والحياة، لها قيمة كبيرة للغاية".