ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية ومواعيدها

بعد توقف استمر لنحو اسبوعين، تعود عجلة الدوريات الاوروبية الى الدوران مجددا بلقاءات مثيرة .





الدوري الانكليزي الممتاز:



كريستال بالاس – توتنهام 14:30

ارسنال - نوريتش سيتي 17:00

ليستر سيتي - مانشستر سيتي 17:00

مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد 17:00

تشيلسي – استون فيلا 19:30



الدوري الاسباني:



اتلتيك بيلباو – ريال مايوركا 22:00



الدوري الايطالي :



نابولي – يوفنتوس 19:00

اتلانتا – فيورنتينا 21:45



الدوري الفرنسي:



باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 18:00

موناكو – مارسيليا 22:00



اليكم ابرز المواجهات ومواعيدها حسب توقيت بغداد:الدوري الانكليزي الممتاز:كريستال بالاس – توتنهام 14:30ارسنال - نوريتش سيتي 17:00ليستر سيتي - مانشستر سيتي 17:00مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد 17:00تشيلسي – استون فيلا 19:30الدوري الاسباني:اتلتيك بيلباو – ريال مايوركا 22:00الدوري الايطالي :نابولي – يوفنتوس 19:00اتلانتا – فيورنتينا 21:45الدوري الفرنسي:باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 18:00موناكو – مارسيليا 22:00