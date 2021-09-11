والدة رونالدو تدعمه بصورة بعد منعها من حضور المباريات في الملعب

ونشرت ماريا، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة لها رفقة حفيدها جونيور كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي قميص "الشياطين الحمر"، وعلقت عليها: "حظا سعيدا مانشستر.. قبلاتي للجميع وسبت سعيد".

وشرح النجم البرتغالي سابقا، الأسباب التي دفعته مؤخرا لمنع والدته، من حضور المباريات الكبرى بمشاركته، كونها تشعر بالتوتر الشديد أثناء مشاهدته في المباريات، وأنها تقلق لدرجة أنها تعرضت للإغماء مرتين داخل الاستاد، وفي مرة سقطت وكسرت أحد أسنانها.ويستعد رونالدو لبدء رحلته الثانية في صفوف مانشستر يونايتد، الذي رحل عنه في صيف 2009 متوجها إلى ريال مدريد الإسباني، ليقضي بين صفوفه تسع سنوات، ومن ثم ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي لمدة ثلاث سنوات، قبل عودته العاطفية إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".حيث من المتوقع أن يشارك رونالدو فى مواجهة الليلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، ولو كبديل على أقل تقدير، خاصة أنه بدأ تدريباته مع الفريق منذ الأربعاء الماضي فقط.يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب الصدارة.