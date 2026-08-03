عقبات مالية تُعقد مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

وينتهي العقد الحالي لفينيسيوس في 30 حزيران/يونيو 2027، حيث استقر موقف بين خيارين: إما حسم التجديد خلال الفترة الحالية، أو السماح برحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية في حال تقديم عرض مالي مناسب.خلاف حول الراتب و"مكافأة الولاء"وأوضحت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، أن عقبة التجديد تكمن في تقديم عرضاً يقل بـ 10 ملايين يورو عن الراتب الذي يتقاضاه زميله الفرنسي ، وهو ما رفضه المهاجم البرازيلي.وأضافت الصحيفة أن الخلاف امتد ليشمل شرط "مكافأة الولاء"، إذ يطالب بصرفها فور توقيع العقد الجديد، بينما ترى أن المكافأة تستحق عند استكمال العقد القديم بنهاية الموسم المقبل.ويرى مراقبون أن بقاء المهاجم البرازيلي لم يعد خياراً لا غنى عنه لدى إدارة " "، لا سيما بعد التدعيمات الهجومية الأخيرة التي شملت التعاقد مع المهاجم إسبي، والتعاقد الوشيك مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي المتخصص في اللعب على كلا الجناحين.نشاط صيفي محتدم وأرقام مسيرة فينيسيوسويأتي ملف تجديد عقد فينيسيوس بالتزامن مع تحركات مكثفة للنادي الملكي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد (2026-2027)، حيث حسم التعاقد مع 5 لاعبين هم: دينزيل دومفريس، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، ، وكارلوس إسبي، إلى جانب الاقتراب من حسم صفقتي ديوماندي والإسباني .يُذكر أن كان قد انضم إلى صفوف ريال في صيف 2018 قادماً من فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.وشارك النجم البرازيلي في 375 مباراة بقميص الفريق الأول للريال في مختلف المسابقات، أسهم خلالها بـ 228 هدفاً (سجل 128 هدفاً وقدم 100 تمريرة حاسمة)، بحسب أرقام موقع Transfermarkt العالمي.