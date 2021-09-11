غوارديولا يؤيد اقتراح فينغر بشأن كأس العالم

وقال غوارديولا: ”أحب دائما أن تكون هناك أفكار جديدة للتعليق عليها، لا ينبغي تجريم هذه المقترحات“.وأضاف: ”تدافع الأندية والدوريات عن مواقفها، وكذلك الفيفا واليويفا“.وتابع بيب: ”كأس العالم حدث رائع، هي البطولة الأكبر، دائما ما أستمتع كمتفرج بمشاهدة كأس العالم، إذا كان بإمكاني رؤية البطولة كل عامين، فسيكون هذا أمرا جيدا“.وأكد غوارديولا: ”أتفق تماما مع آرسين فينغر، إذا لم يفعل كأس العالم ذلك، فإن بطولة أخرى ستفعله. ما أقترحه هو بطولة من أرفع طراز“.غير أن غوارديولا ذكّر بالاستراحة اللازمة للاعبين، وكيف سيؤثر إدراج المزيد من المباريات والبطولات عليهم.وأوضح المدرب الإسباني: ”على مدار 11 شهرا كانت هناك مباريات كثيرة، قبل فترة الاستعداد للموسم الجديد كان هناك 4 أو 5 أسابيع، الآن هي فقط 10 أيام“.وتابع: ”نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، لكن علينا التقليص، هذا كثير جدا، لا أقول إنه يتعين علينا إزالة المباريات الدولية أو دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي، لكن يجب إيجاد الحلول“.