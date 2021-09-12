تعرف على مجموعة منتخب العراق الاولمبي في بطولة غرب آسيا

ويُشارك في البطولة 11 منتخباً هي «العراق، الإمارات، السعودية، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، البحرين، عُمان، اليمن، والكويت» وتُقام منافستها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية من 4 إلى 12 تشرين الأول أكتوبر المقبل.وستقامُ البطولة بضيافة الاتحاد السعودي في مدينة الدمام تحديداً خلال الفترة من ٤ إلى ١٢ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١، بمشاركة 11 منتخباً.ويتأهلُ صاحب المركز الأول من كل مجموعة للمجموعات الثلاث لدور نصف النهائي، إلى جانب أفضل فريق صاحب المركز الثاني.وتم اعتماد نظام القرعة الموجهة، حيث تم وضع المنتخبات التي وقعت بالمجموعة نفسها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً المقررة في أوزبكستان ٢٠٢٢، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.