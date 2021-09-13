بعد دخوله قائمة العظماء.. ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح

وأحرز صلاح، الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 20، ليصبح النجم المصري أحدث المنضمين إلى قائمة عظماء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف صلاح في شباك ليدز وكتب: "الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المئة! محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز وما زال هناك المزيد من صلاح".وأضاف في تدوينة أخرى: "لحظة ملكية لن تنسى من محطم الأرقام الأقرب لقلوبنا.. الملك المصري محمد صلاح يسجل هدفه المئة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 162 مباراة فقط".