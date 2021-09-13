أصغر 10 رياضيين عرب في أولمبياد طوكيو... بينهم عراقية!

هند ظاظا 12 عاما
الرياضة: تنس الطاولة
الدولة: سوريا
تعد أصغر رياضية تتنافس في الالعاب الاولمبية هذا العام.
لارا دشتي 17 عاما
الرياضة: السباحة
الدولة: الكويت
احتلت دشتي المركز الرابع في تصفيات السباحة الحرة 50 مترا للسيدات في 30 يوليو/ تموز الماضي.
فاطمة الكعبي 21 عاما
الرياضة: الرماية
الدولة: العراق
احتلت لاعبة الرماية "الكعبي" المركز 51 في منافسات المسدس الهوائي 10 متر سيدات، يوم 25 يوليو/تموز 2021 . وقد سبق لها أن شاركت في بطوالت آسيا لعامي 2018 و2019 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس عام 2018.
عبدالله عيسى أحمد 18 عاما
الرياضة: السباحة
الدولة: البحرين
شارك أحمد في التصفية الاولى لمسابقة 100 متر سباحة فراشة، في 29 يوليو/ تموز الماضي. ويذكر أنه بدأ ممارسة الرياضة في سن السادسة.
نور يوسف عبدالله 15 عاما
الرياضة: السباحة
الدولة: البحرين
تنافست نور عبدالله، أصغر متسابقة بحرينية في الالعاب الاولمبية، في سباق 50 مترا سباحة حرة للسيدات في 30 يوليو/ تموز الماضي، لتتفوق على رقمها القياسي السابق حسب تقارير محلية.
أحمد الحفناوي 18 عاما
الرياضة: السباحة
الدولة: تونس
حصل الحفناوي على الميدالية الذهبية في 25 يوليو/ تموز الماضي، عندما فاز بسباق 400 متر سباحة حرة بزمن 36:43:3 متفوقا على الاسترالي جاك ماكلوغلين بفارق 16.0 ثانية فقط.
أحمد الجندي 21 عاما
الرياضة: الخماسي الحديث "البنتاثلون"
الدولة: مصر
فاز الجندي، طالب الهندسة، بالميدالية الفضية في مباراة الخماسي الحديث للرجال "البنتاثلون" في 7 أغسطس/ آب 2021 . وجاء في المركز الثاني بعد البريطاني جو تشونغ.
دانيا نور 17 عاما
الرياضة: السباحة
الدولة: فلسطين
شاركت في الجولة الثالثة من سباق السباحة الحرة 50 مترا للسيدات في 30 يوليو/ تموز الماضي.
محمد خليل الجندوبي 19 عاما
الرياضة: التايكوندو
الدولة: تونس
حصل الجندوبي على أول ميدالية لافريقيا في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه بالميدالية الفضية في نهائي وزن 58 كغم للرجال في التايكوندو، في 24 يوليو/ تموز 2021 .
فريال عبد العزيز 22 عاما
الرياضة: الكاراتيه
الدولة: مصر
أصـبـحـت عـبـد الــعــزيــز أول امـرأة مصرية تفوز بميدالية ذهبية فـي بطولة الكاراتيه للسيدات 61 +كغم، حيث فازت على إيرينا زارتسكا من دولـة أذربيجان بفارق 2-0 في 7 أغسطس/ آب 2021.