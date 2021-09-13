سعد ناطق يرفض عرضاً مصرياً من أجل القيثارة

ونشر الموقع الرسمي لنادي الشرطة، أن سعد ناطق قرر تجديد عقده مع النادي وتمثيله في الموسم المقبل، رافضا العرض الاحترافي الذي قدم له من قبل نادي المصري البورسعيدي.ولم يشر النادي إلى مبررات ناطق لرفض العقد المصري، واكتفى بالإعلان عن رفضه وإبداء رغبته في البقاء لموسم إضافي مع الشرطة.يشار إلى أن المصري البورسعيدي أعلن في وقت سابق رغبته في التعاقد مع سعد ناطق.