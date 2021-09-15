مفاجآت في تشكيلة ليفربول أمام ميلان

وشهدت تشكيلة ليفربول، عدة مفاجآت بجلوس السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك على دكة البدلاء.وقرر كلوب، الدفع بالمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، والمدافع جو جوميز.في الجهة المقابلة، غابت المفاجآت عن تشكيلة ميلان، بعد تأكد غياب زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة.وسيقود الكرواتي أنتي ريبيتش، هجوم ميلان، ومن ورائه إبراهيم دياز ورفاييل لياو.وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:أليسون، أرنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، كيتا، جوتا، محمد صلاح، أوريجيفيما جاءت تشكيلة ميلان كالآتي:ماجنان، كالابريا، كاير، توموري، ثيو، كيسي، بن ناصر، ساليميكرز، دياز، لياو، ريبيتش