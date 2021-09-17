يونس محمود يخاطب أسود الرافدين ويوجه رسالة للإعلام والجمهور (فيديو)

طلب يونس محمود نجم منتخبنا الوطني السابق، والنائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم في بلده، من الإعلام المحلي والجماهير دعم أسود الرافدين، في المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ونسيان الهزيمة القاسية من إيران 0-3 في الجولة الماضية.

وقال محمود في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "لم نلعب إلا مباراتين حتى الآن في التصفيات المونديالية، تعادلنا في واحدة وخسرنا في الثانية، ولدينا مواجهتان الشهر المقبل، وفي حال الفوز ربما سنعتلي صدارة المجموعة، وعليه يجب مساندة المنتخب الوطني أمام لبنان والإمارات، من أجل تحقيق الفوز وتجديد أمل التأهل إلى مونديال قطر، لأن التصفيات طويلة وتحتاج للصبر والتحمل".

ووجه نجم الكرة العراقية السابق رسالته للاعبي أسود الرافدين بالقول: "أنتم أمل الشعب العراقي، يجب أن تعودوا لحصد الانتصارات في المباريات المقبلة، وسنكون من خلفكم داعمين ومساندين، حتى تحقيق الحلم الأكبر بالوصول إلى كأس العالم.

كما دعا النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمهور إلى مساندة لاعبي المنتخب الوطني، وعدم إحباطهم معنوياً، موضحاً أن تراجع المستوى الفني وارد في عالم كرة القدم، ولكن القسوة على اللاعبين تعتبر تصرفا غير صحيح، وبعضهم أساء كثيراً في الوصف والانتقاد، فاللاعب طالما يحمل علم الوطن على صدره، فهو جدير بالاحترام والدعم والمساندة، على حدِّ وصفه.

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