تصريحات نارية من علي عدنان حول ادفوكات واللاعبيين المغتربين (فيديو)

أكد لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان، ان المدرب ادفوكات انصدم من مستوى بعض الاعبين بعد الهزيمة القاسية امام ايران في تصفيات كاس العالم.

وقال عدنان في لقاء متلفز تابعته السومرية نيوز ان "اللاعب المحلي افضل بكثير من اغلب اللاعبيين المغتربين الذين لعبوا مع المنتخب واغلبهم لا يستحقون الاستدعاء للمنتخب الوطني باستثناء بعض اللاعبين". واضاف، ان "المدرب ادفوكات انصدم من مستوى بعض الاعبين بعد الهزيمة القاسية امام ايران".

