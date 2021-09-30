صلاح ينافس رونالدو على جائزة إنكليزية

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريمييرليج"، اليوم الخميس ترشيح صلاح ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.وضمت قائمة المرشحين للجائزة نفسها أربعة لاعبين آخرين هم: البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، الألماني أنطوني روديجير (تشيلسي)، السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد)، وآلان سان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 5 أهداف، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتدفي المقابل، سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف، علما بأن "الدون" عاد مجددا للشياطين الحمر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.