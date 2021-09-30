صلاح ينافس رونالدو على جائزة إنكليزية
يتنافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد على جائزة إنكليزية.
وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريمييرليج"، اليوم الخميس ترشيح صلاح ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وضمت قائمة المرشحين للجائزة نفسها أربعة لاعبين آخرين هم: البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، الألماني أنطوني روديجير (تشيلسي)، السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد)، وآلان سان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).
ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 5 أهداف، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد
في المقابل، سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف، علما بأن "الدون" عاد مجددا للشياطين الحمر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.
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