لاعب عراقي يكشف تأثير مواقع التواصل على نفسية اللاعبين

شنَّ عمار عبد الحسين لاعب زاخو، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، وسائل الإعلام المحلية التي تهاجم لاعبي منتخب بلده، وتعمل على التحريض على أسود الرافدين، وذلك قبل أيام قليلة من خوض مواجهتي لبنان والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال عبد الحسين في تصريح تابعته السومرية نيوز، "ما يحدث للمنتخب الوطني حالياً غير مقبول، اللاعبون يبذلون كل ما يستطيعون في الوقت الحالي، نعم الخسارة أمام إيران مؤلمة وغير متوقعة بهذا الشكل، ولكن أن يتم التجاوز على اللاعبين بأوصاف وكلام غير لائق، فهذا تصرف من قبل بعض الإعلاميين لا أراه جائزاً، والذين لا يفهمون أساسيات كرة القدم ويتكلمون في التلفاز بنبرة حقد وانتقام، وهذا يسبب ضغوطاً كبيرة على المنتخب"، بحسب لموقع winwin

وأضاف اللاعب الذي مثّل منتخب العراق 2012-2013، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مرتبطة باللاعب في العراق، ومن الصعب أن يبعد نفسه عن تأثيراتها"، مشيراً إلى أن "أغلب اللاعبين يعتمدون على تقييم مستوياتهم الفنية، من خلال ما يُكتب في "فيسبوك، وإنستغرام"، على حدِّ وصفه.

وطلب عمار عبد الحسين من زملائه اللاعبين، بذل قصارى الجهد في اللقاءين المقبلين أمام لبنان والإمارات، من أجل حصد النقاط الـ6، والعودة لدائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، للمرة الثانية بعد نسخة المكسيك 1986.