ال مكتوم يستقبل فريق هزاع ويتفقان على عقد بروتكول تعاون مشترك بين العراق والامارات

استقبل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم رئيس الاتحاد الاماراتي للركبي في مجلسه فريق هزاع رئيس لجنة الركبي العراقي بحضور سعادة قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي الاسيوي ونائب رئيس الاتحاد الاماراتي للركبي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس لجنة الركبي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء جاء خلال زيارة هزاع الى الامارات العربية المتحدة لعقد اتفاقيات تعاون مع الجانب الاماراتي والاسيوي".

وبحسب البيان، عبر رئيس لجنة الركبي العراقي فريق هزاع عن سعادته بزيارة بلده الثاني الاماراتي وحفاوة الاستقبال من قبل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم وسعادة قيس الظالعي واعضاء الاتحاد الاماراتي للركبي .

وقال هزاع ان "اللقاء كان مميز واثمر عن اتفاق بعقد بروتكول تعاون وتوائمه بين الاتحادين العراقي والاماراتي قريب جدا، حيث سيتكفل الطرف الاماراتي بإقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات العراقية للرجال والنساء في الامارات.

واضاف، ان "الاتحاد الاماراتي للركبي ابدى دعمه بإقامة دورات تدريبية دولية في العراق على نفقته من اجل تطوير ونشر اللعبة في العراق".