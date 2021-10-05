ال مكتوم يستقبل فريق هزاع ويتفقان على عقد بروتكول تعاون مشترك بين العراق والامارات

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
تعطل "واتساب" مرة أخرى في مناطق عدة من العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ال مكتوم يستقبل فريق هزاع ويتفقان على عقد بروتكول تعاون مشترك بين العراق والامارات

رياضة

2021-10-05 | 03:50
ال مكتوم يستقبل فريق هزاع ويتفقان على عقد بروتكول تعاون مشترك بين العراق والامارات
400 مشاهدة

استقبل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم رئيس الاتحاد الاماراتي للركبي في مجلسه فريق هزاع رئيس لجنة الركبي العراقي بحضور سعادة قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي الاسيوي ونائب رئيس الاتحاد الاماراتي للركبي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس لجنة الركبي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء جاء خلال زيارة هزاع الى الامارات العربية المتحدة لعقد اتفاقيات تعاون مع الجانب الاماراتي والاسيوي".
 
وبحسب البيان، عبر رئيس لجنة الركبي العراقي فريق هزاع عن سعادته بزيارة بلده الثاني الاماراتي وحفاوة الاستقبال من قبل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم وسعادة قيس الظالعي واعضاء الاتحاد الاماراتي للركبي .
 
وقال هزاع ان "اللقاء كان مميز واثمر عن اتفاق بعقد بروتكول تعاون وتوائمه بين الاتحادين العراقي والاماراتي قريب جدا، حيث سيتكفل الطرف الاماراتي بإقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات العراقية للرجال والنساء في الامارات.
 
واضاف، ان "الاتحاد الاماراتي للركبي ابدى دعمه بإقامة دورات تدريبية دولية في العراق على نفقته من اجل تطوير ونشر اللعبة في العراق".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
&quot;العطل العالمي&quot;.. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
22.49%
16:15 | 2021-10-04
"العطل العالمي".. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
16:15 | 2021-10-04
يوم &quot;العطل الكبير&quot;.. حديث عن أفضل 5 تطبيقات &quot;بديلة&quot;
18.36%
14:25 | 2021-10-04
يوم "العطل الكبير".. حديث عن أفضل 5 تطبيقات "بديلة"
14:25 | 2021-10-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق
15.76%
09:13 | 2021-10-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق
09:13 | 2021-10-04
وزارة المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
15.72%
02:58 | 2021-10-05
وزارة المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
02:58 | 2021-10-05
نبأ غير سار بشأن لقاح &quot;فايزر&quot;
13.9%
02:24 | 2021-10-05
نبأ غير سار بشأن لقاح "فايزر"
02:24 | 2021-10-05
الكشف عن هوية المسؤول والمخطط لتفخيخ السيارة في الأنبار (صورة)
13.77%
07:49 | 2021-10-03
الكشف عن هوية المسؤول والمخطط لتفخيخ السيارة في الأنبار (صورة)
07:49 | 2021-10-03
المزيد

الفيديو

قضاء سنجار محرمٌ على مرشحيه..القصة كاملة في هذا التقرير
Play
قضاء سنجار محرمٌ على مرشحيه..القصة كاملة في هذا التقرير
03:46 | 2021-10-05
السلة الغذائية خطوة لدعم العائلات الفقيرة..هل تصل بانتظام؟
Play
السلة الغذائية خطوة لدعم العائلات الفقيرة..هل تصل بانتظام؟
03:35 | 2021-10-05
السومرية تفتح ملف النوادي الليلية وتكشف خفاياه - فيديو
Play
السومرية تفتح ملف النوادي الليلية وتكشف خفاياه - فيديو
03:31 | 2021-10-05
ممارسة
Play
ممارسة "وطنية" لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات (صور وفيديوهات)
12:16 | 2021-10-04
بذخ وفساد ومزايدات.. أكوام نقود
Play
بذخ وفساد ومزايدات.. أكوام نقود "تحت الأقدام" في نواد العراق الليلية (فيديو)
10:19 | 2021-10-04
بالفيديو: ارتفاع أسعار النفط بين الفساد والمطالبات بتخفيض سعر الدولار!
Play
بالفيديو: ارتفاع أسعار النفط بين الفساد والمطالبات بتخفيض سعر الدولار!
06:27 | 2021-10-04
بالفيديو: لا حصص مائية للعراق والجفاف يضرب مناطق كبيرة!
Play
بالفيديو: لا حصص مائية للعراق والجفاف يضرب مناطق كبيرة!
06:00 | 2021-10-04
بالفيديو.. متابعون: مجلس النواب بدورته الرابعة أخفق ولم ينجز
Play
بالفيديو.. متابعون: مجلس النواب بدورته الرابعة أخفق ولم ينجز
05:40 | 2021-10-04
بالفيديو: استنفار امني في مختلف المحافظات لحماية محطات الاقتراع
Play
بالفيديو: استنفار امني في مختلف المحافظات لحماية محطات الاقتراع
05:15 | 2021-10-04
بالفيديو: 89 عاماً على انتهاء الانتداب وشوارع بغداد تخلو من مظاهر الاحتفال
Play
بالفيديو: 89 عاماً على انتهاء الانتداب وشوارع بغداد تخلو من مظاهر الاحتفال
04:52 | 2021-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X