اسود الرافدين يصلون دبي لملاقاة المنتخب الاماراتي ضمن تصفيات المونديال
وصلَ وفد منتخبنا الوطني ،اليوم الجمعة، إلى دبي وذلك لملاقاة نظيره الاماراتي يوم الثلاثاء المقبل على استاد زعبيل في نادي الوصل ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
واتخذ وفد الوطني من فندق جي دبليو ماريوت مقراً لإقامته، بينما سيخوض المنتخب وحدته التدريبية الاولى مساء اليوم الجمعة على ملعب شباب أهلي دبي، فضلا عن تدريبات استشفاء للاعبين.
وسيفتقد منتخبنا الوطني خدمات اللاعب امجد عطوان بداعي الإيقاف أمام منتخب الامارات بسبب البطاقات الملونة، بينما سيعود اللاعب احمد إبراهيم لقائمة المنتخب بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام منتخب لبنان بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على بطاقتين صفراء أمام كوريا الجنوبية وإيران.
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