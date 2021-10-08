اسود الرافدين يصلون دبي لملاقاة المنتخب الاماراتي ضمن تصفيات المونديال

واتخذ وفد الوطني من فندق جي دبليو ماريوت مقراً لإقامته، بينما سيخوض المنتخب وحدته التدريبية الاولى مساء اليوم الجمعة على ملعب شباب أهلي دبي، فضلا عن تدريبات استشفاء للاعبين.وسيفتقد منتخبنا الوطني خدمات اللاعب امجد عطوان بداعي الإيقاف أمام منتخب الامارات بسبب البطاقات الملونة، بينما سيعود اللاعب احمد إبراهيم لقائمة المنتخب بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام منتخب لبنان بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على بطاقتين صفراء أمام كوريا الجنوبية وإيران.