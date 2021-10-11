تحديد موعد انطلاق النسخة الـ31 من بطولة كأس الكرملين للتنس

وقال تاربيشيف، في مؤتمر صحفي، أن "المشكلة الرئيسية والقلق الأكبر للبطولة كان يكمن في الحضور الجماهيري وتنظيم البطولة بسبب الجائحة"، موضحا انه "سيتم السماح بنسبة 30% فقط من السعة" لتتسق مع القواعد الصحية السارية في روسيا لمنع تفشي فيروس كورونا".وسيشارك في هذه البطولة التي ستنتهي في 24 من تشرين أول الجاري، العديد من النجوم مثل المحليين دانييل ميدفيديف وأندري روبليف، المصنفين الثاني والخامس عالميا على الترتيب، بينما تبرز الإسبانية جاربيني موجوروزا والسويسرية بيلندا بنشيتش بين لاعبات المنافسات النسائية.