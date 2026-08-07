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تفاصيل جديدة حولت صفقة رودري من ريال مدريد إلى برشلونة

رياضة

2026-08-07 | 04:41
تفاصيل جديدة حولت صفقة رودري من ريال مدريد إلى برشلونة
325 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أثارت صفقة رودري، نجم مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، جدلا واسعا بعد منافسة قوية من ريال مدريد وبرشلونة.



ويسعى رودري لتجربة جديدة خارج إنجلترا، وتحديدا إلى إسبانيا، حيث يرغب اللعب بالعودة إلى موطنه مجددا.

ولعب رودري سابقا بصفوف أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ويحقق جميع الألقاب الممكنة مع السيتيزينز.

ويبدو أن رغبة اللاعب بالعودة إلى إسبانيا، جعلته محط أنظار برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات.

وأكدت تقارير صحفية عالمية قبل أسابيع أن ريال مدريد أغلق اتفاقه مع رودري ويقترب من حسم الصفقة، إلا أن الكواليس كانت مختلفة تماما عن ذلك.

وكشف بابلو باكيرو وكيل أعمال رودري في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الكتالونية عن تفاصيل جديدة.

وأكد وكيل أعمال رودري أن اللاعب ممتن للغاية لمستوى الاحترام الذي أبداه ريال مدريد خلال أسبوعين من المفاوضات.

وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والإدارة في النادي، بذلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع رودري، وقدموا لها عرضا لا يرفض.

إلا أن رودري أعطى قراره إلى وكيل أعماله وقال: "رودري قال لي، قل لهم شكرا، ولكن سأذهب إلى برشلونة".

وأوضح وكيل أعمال رودري أن بسبب احترام ريال مدريد لنجم مانشستر سيتي، كان عليه الاتصال بالإدارة المدريدية وإبلاغهم بقرار اللاعب بدلا من الدخول في المفاوضات مع برشلونة دون علمهم.
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