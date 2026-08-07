تفاصيل جديدة حولت صفقة رودري من ريال مدريد إلى برشلونة

ويسعى لتجربة جديدة خارج إنجلترا، وتحديدا إلى إسبانيا، حيث يرغب اللعب بالعودة إلى موطنه مجددا.ولعب رودري سابقا بصفوف قبل أن ينتقل إلى ويحقق جميع الألقاب الممكنة مع السيتيزينز.ويبدو أن رغبة اللاعب بالعودة إلى إسبانيا، جعلته محط أنظار برشلونة وريال في سوق الانتقالات.وأكدت تقارير صحفية عالمية قبل أسابيع أن أغلق اتفاقه مع رودري ويقترب من حسم الصفقة، إلا أن الكواليس كانت مختلفة تماما عن ذلك.وكشف باكيرو وكيل أعمال رودري في تصريحات لإذاعة " " الكتالونية عن تفاصيل جديدة.وأكد وكيل أعمال رودري أن اللاعب ممتن للغاية لمستوى الاحترام الذي أبداه مدريد خلال أسبوعين من المفاوضات.وأشار إلى أن رئيس ريال مدريد والإدارة في النادي، بذلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع رودري، وقدموا لها عرضا لا يرفض.إلا أن رودري أعطى قراره إلى وكيل أعماله وقال: "رودري قال لي، قل لهم شكرا، ولكن سأذهب إلى برشلونة".وأوضح وكيل أعمال رودري أن بسبب احترام ريال مدريد لنجم سيتي، كان عليه الاتصال بالإدارة المدريدية وإبلاغهم بقرار اللاعب بدلا من الدخول في المفاوضات مع برشلونة دون علمهم.