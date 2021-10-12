ضمن مجموعة العراق.. التعادل يحسم مباراة إيران وكوريا الجنوبية

وتقدم الشمشون الكوري أولاً عند الدقيقة 49 عن طريق اللاعب هيونغ مين سونغ، فيما أحرز هدف التعادل لمنتخب إيران اللاعب علي رضا في الدقيقة 76.وبهذا التعادل، حافظت إيران على صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما احتلت كوريا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يتبعهما (الإمارات، لبنان والعراق) بنقطتين، ثم سوريا بنقطة واحدة فقط.