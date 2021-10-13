عنف زوجته.. قرار قضائي بحبس مدافع بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا

وقالت وثيقة أصدرتها المحكمة، الأربعاء، إن استئناف هيرنانديز (25 عاما) أمام محكمة جنائية في مدريد ضد حكم سابق بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تحدي حكم المحكمة، قد رفض.وأضافت الوثيقة أن رفض الاستئناف جاء لأنه صدر بحق هيرنانديز حكمين جنائين سابقين، وكلاهما يتعلق بالواقعة التي حدثت في فبراير 2017.وصدر أمر بمثوله أمام المحكمة في مدريد في 19 أكتوبر، وأمامه عشرة أيام لدخول السجن طواعية.وحكم على الدولي الفرنسي بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع بتهمة الاعتداء على صديقته آنذاك وزوجته حاليا في فبراير 2017، عندما كان لاعبا في صفوف أتليتيكو مدريد.وأصدرت المحكمة قرارا يمنعه من الوجود على بُعد مسافة 500 متر من صديقته.وألقي القبض على هرنانديز في يونيو 2017 عقب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله لمدريد مع زوجته بعد زواجهما وقضاء شهر العسل.وخاض هيرنانديز مباراته الأولى مع أتليتيكو في 2014، قبل الانضمام إلى بايرن ميونيخ في 2019 مقابل 80 مليون يورو.وشارك هيرنانديز في 29 مباراة مع منتخب فرنسا، وفاز مع الفريق بكأس العالم 2018، ورفع كأس دوري الأمم الأوروبية 2021 يوم الأحد الماضي.