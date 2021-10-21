تصنيف المنتخب العراقي في لائحة فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات.

وحافظ المنتخب الوطني العراقي يحافظ على المركز ٧٢ عالميا والثامن اسيويا وتقدم منتخب السعودية 7 مراكز واحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة على صعيد قارة آسيا.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.

بينما تقدم كل من منتخب مصر والمغرب 4 مراكز، وحل المغربي في المركز الثالث إفريقيا والـ29 عالميا نقطة، وجاءت مصر في المركز السادس إفريقيا والـ44 عالميا، أما بخصوص المنتخب التونسي فحل ثانيا على مستوى إفريقيا والـ27 عالميا، وتواجد منتخب السنغال في صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية.

وحل منتخب الجزائر في المركز الثالث عربيا والرابع إفريقيا، بعدما حافظ على مرتبته الـ30 عالميا.

وعاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو عشرة أيام.

وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي خلف منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل الوصيف.

وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي قبل أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية للبطولة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.

وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.

وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.