الفيفا يدرس تغييرًا هائلًا في كأس العالم بالسعودية

ويأتي المقترح لتجنب ارتفاع درجات الحرارة في خلال فصل الصيف، إلى جانب تفادي تعارض موعد البطولة مع شهر رمضان، الذي يُتوقع أن يتزامن مع تشرين الثاني وكانون الاول 2034.وكان " " قد نقل 2022 في قطر إلى شهري وديسمبر، بدلاً من موعدها المعتاد في يونيو ويوليو، لتجنب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.وقد يواجه تحدياً جديداً في تحديد موعد نسخة السعودية، إذ إن إقامتها في نوفمبر وديسمبر 2034 قد تتعارض مع شهر رمضان، ما يدفعه إلى دراسة خيارات بديلة، من بينها تنظيم البطولة في مطلع عام 2035.ومن شأن إقامة كأس العالم خلال رمضان أن تفرض تحديات كبيرة على تنظيم البطولة، في ظل توافد آلاف المشجعين إلى السعودية لحضور المباريات المقررة على مدار اليوم، بالتزامن مع صيام اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية الذين يؤدون فريضة الصيام.وتزداد صعوبة تحديد الموعد المناسب مع حاجة كأس العالم إلى فترة لا تقل عن خمسة أسابيع، خصوصًا إذا قرر "الفيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64 منتخبًا.وكان "الفيفا" قد أعلن في 2024 اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، لتصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة بعد قطر عام 2022.وفي حال اعتماد المقترح، قد يفصل نحو 5 سنوات بين نسختي كأس العالم 2030 و2035، بدلاً من 4 سنوات وفق النظام المعتاد.ولا تعد فكرة تغيير المواعيد سابقة في كرة القدم، إذ يتذكر المشجعون تأجيل أمم أوروبا 2020 إلى عام 2021 بسبب جائحة .