العراق يشارك في بطولة العالم لسباق "كار بارك درفت"

وقال رئيس اللجنة خالد يوسف وهاب في بيان إن "المتسابق سيف يوسف وللمرة الثانية يشارك في بطولة العالم لسباق كار بارك درفت RED BULL Car Park Drift في يوم ٢٠٢١/١١/٥ التي تقام في جمهورية مصر العربية بمشاركة ١٥ دولة".واوضح ان "المتسابق سيشارك لأول مرة بسيارة عراقية نوع NISSAN 370Z مزودة بمحرك 2JZ Turbo بقوة 630 حصان مع كافة التجهيزات المخصصة لسيارة الدرفت"، مشيراً الى أنه "تم إجراء كافة أعمال التزويد المعقدة بأيادي وخبرات عراقية وقطع غيار مخصصة لها من المصادر العالمية".