مبارزة العراق توقع اتفاقية مع الأردن

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة الاردنية عمان، حيث وقعها عن الجانب العراقي رئيس الاتحاد زياد حسن، وعن الجانب الاردني رئيس الاتحاد الاردني للمبارزة خالد العطيات والذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي والامين العام للاتحاد العربي.واكد رئيس الاتحاد العراقي زياد حسن، أن "الاتفاقية مع الأشقاء في الاتحاد الاردني جاءت بمباركة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ونظيرتها الاردنية وتأتي تنفيذا لسياسة الاتحاد الرامية إلى توثيق أواصر التعاون بين الاتحاد العراقي واتحادات المبارزة الأخرى، سواء أكانت عربية أو قارية أو دولية".وبين، أن "الاتفاقية ستخدم الاتحادين العراقي والأردني في كافة الجوانب التي تخص اللعبة، كما ستسهم ايضاً في تطوير هذه الرياضة بشكل كبير من خلال تنفيذ البنود التي تضمنتها الاتفاقية، خصوصا ما يتعلق منها بتبادل الخبرات وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة للاعبين ولمختلف الفئات العمرية ولجميع الأسلحة فضلا عن اقامة اللقاءات مشتركة بين منتخبات البلدين، كما ستسمح الاتفاقية للاعبي البلدين بالمشاركة في البطولة المحلية التي ينظمها الاتحادين الشقيقين".