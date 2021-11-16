ريال مدريد يحسم جدل شراء مبابي في الميركاتو الشتوي

وحاول النادي الملكي ضم مبابي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن باريس سان جيرمان تمسك بهدافه، على الرغم من انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وعدم وجود رغبة حقيقية لدى اللاعب في التجديد.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فلا العرض المميز الذي قدمه مبابي خلال مباراة كازاخستان بتصفيات كأس العالم وتسجيله 4 أهداف، ولا حتى تصريحاته عقب المباراة التي تشير إلى اكتفائه بسنواته الخمس في حديقة الأمراء، سيدفعان ريال مدريد للتوقيع معه في كانون الثاني.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد لن يتسرع في ضم اللاعب، طالما لديه القدرة في التفاوض معه بعد أقل من شهرين، ومن ثم ضمه مجانا في نهاية الموسم.ويعتبر مبابي حجر أساس مشروع ريال مدريد الجديد، وبالتالي فإن مسألة إحضاره إلى سانتياجو برنابيو في حزيران المقبل، أمر لا جدال فيه بالنسبة لمسؤولي الميرنجي.وكان اللاعب قد صرح خلال الفترة الماضية، بأنه طلب من إدارة ناديه الرحيل في الصيف الماضي، وكانت رغبته هي الانتقال لريال مدريد.