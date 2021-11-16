Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دولة أوروبية تسجل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أدفوكات يعلق على خسارة اليوم أمام كوريا

رياضة

2021-11-16 | 12:49
أدفوكات يعلق على خسارة اليوم أمام كوريا
18,424 مشاهدة

أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرةِ القدم، ديك أدفوكات، الثلاثاء، أنه لا يجد أي ذريعةٍ للخسارة اليوم أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف من دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في الدوحة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقالَ أدفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن طالمنتخب الكوري الجنوبي كان الأفضل نتيجة للفوارق الواضحة سواء الفنية أو البدنية، ومررَ الكثير من الكرات التي كان من الصعب السيطرة عليها".
 
وأضافَ أنه "في الشوط الأول كانت نوعاً ما الأمورُ طبيعية رغم تأخرنا بهدف، لكنها ازدادت صعوبةً في الشوط الثاني".
 
وعن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل الى كأس العالم مع تبقي أربع مباريات، قالَ أدفوكات "كما أوضحت سابقاً بأن وضع المنتخبين الإيراني والكوري هو الأفضل في الظفر بتذكرتي التأهل المباشر لما يمتلكونه من جودة اللاعبين العالية ومعظمهم محترفون في أوروبا، ولكننا سنقاتل من أجل المركز الثالث، إذ ان جميع المنتخبات (الامارات، لبنان ، سوريا) ، بالإضافة الى العراق، بمستوياتٍ متقاربة، ولدينا معهم جميعاً مواجهات مباشرة".
 
واختتمَ ادفوكات المؤتمر الصحفي قائلا "ليس بإمكاننا لوم اللاعبين، فهم يبذلون قصارى جهودهم، لكن العمل الجاد ليس كافياً لمقارعة منتخبات بجودة أفضل منا.. دعونا نتطلع الى المستقبل، هناك لاعبون شباب، ونطمح للظهور بمستوى أفضل في استحقاقنا المقبل في بطولة كأس العرب".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعلان
اعلان
الحكومة تتخذ أربعة قرارات جديدة - عاجل
18.91%
11:52 | 2021-11-16
الحكومة تتخذ أربعة قرارات جديدة - عاجل
11:52 | 2021-11-16
ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
18.23%
09:15 | 2021-11-15
ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
09:15 | 2021-11-15
أدفوكات يعلق على خسارة اليوم أمام كوريا
18.09%
12:49 | 2021-11-16
أدفوكات يعلق على خسارة اليوم أمام كوريا
12:49 | 2021-11-16
الاتحاد الآسيوي يكشف الجنس الحقيقي لحارس مرمى منتخب إيران للسيدات
15.83%
09:05 | 2021-11-15
الاتحاد الآسيوي يكشف الجنس الحقيقي لحارس مرمى منتخب إيران للسيدات
09:05 | 2021-11-15
مع بدء العام الدراسي الجديد.. الصحة تصدر بياناً تحذيرياً - عاجل
14.56%
11:45 | 2021-11-15
مع بدء العام الدراسي الجديد.. الصحة تصدر بياناً تحذيرياً - عاجل
11:45 | 2021-11-15
طريقة تحضير مطبق السمك العراقي.. طعم لا يقاوم
14.38%
02:56 | 2021-11-16
طريقة تحضير مطبق السمك العراقي.. طعم لا يقاوم
02:56 | 2021-11-16
المزيد

الفيديو

مجلس الأمن يدين محاولات تشويه سمعة الانتخابات
Play
مجلس الأمن يدين محاولات تشويه سمعة الانتخابات
03:19 | 2021-11-17
مستشفى الكاظمي: اهمال في ردهات الطوارئ ومواطنون يشكون معاناتهم
Play
مستشفى الكاظمي: اهمال في ردهات الطوارئ ومواطنون يشكون معاناتهم
03:14 | 2021-11-17
اصحاب المولدات الحكومية يرفعون تسعيرة الامبير والمواطنون يناشدون
Play
اصحاب المولدات الحكومية يرفعون تسعيرة الامبير والمواطنون يناشدون
03:09 | 2021-11-17
بالفيديو الموقف الوبائي في العراق ليوم 16 تشرين الثاني 2021
Play
بالفيديو الموقف الوبائي في العراق ليوم 16 تشرين الثاني 2021
11:00 | 2021-11-16
بالفيديو.. الحكيم يطلق المبادرة السياسية الوطنية الموسعة
Play
بالفيديو.. الحكيم يطلق المبادرة السياسية الوطنية الموسعة
09:10 | 2021-11-16
بظروف غامضة.. سجين يتوفى داخل سجن التاجي ببغداد‎‎
Play
بظروف غامضة.. سجين يتوفى داخل سجن التاجي ببغداد‎‎
06:37 | 2021-11-16
الدولار يرفع اسعار المواد الانشائية الى مستويات غير مسبوقة‎‎
Play
الدولار يرفع اسعار المواد الانشائية الى مستويات غير مسبوقة‎‎
06:03 | 2021-11-16
بالفيديو.. الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
Play
بالفيديو.. الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
11:58 | 2021-11-15
اكثر من مليون عامل اجنبي يزاحمون شباب العراق على فرص العمل
Play
اكثر من مليون عامل اجنبي يزاحمون شباب العراق على فرص العمل
05:51 | 2021-11-15
السومرية توثق عملية القبض على متسولين في بغداد
Play
السومرية توثق عملية القبض على متسولين في بغداد
05:31 | 2021-11-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.