ميسي يعلق على ادائه امام البرازيل: افتقدت لهذا الشيء!

وتعادل المنتخب الأرجنتيني مع ضيفه البرازيلي، بدون أهداف، فجر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وتسببت تلك النتيجة بالإضافة لنتائج المباريات الأخرى، في لحاق الأرجنتين بالبرازيل رسميًا إلى مونديال قطر 2022، قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، صباح اليوم: "أنا بخير، لقد بدأت المباراة بجاهزية كبيرة، فقدت الإيقاع فقط".وأضاف: "مباراة اليوم كانت مهمة للغاية، وإلا لما لعبت، لم ألعب منذ فترة طويلة، وليس من السهل اللعب بالإيقاع الذى تتطلبه هذه المباراة".واختتم ميسي، قائلًا: "منذ البداية، كنا مقتنعين بأننا قادرون على الفوز، حاولنا السيطرة وأحيانًا لم يكن ذلك ممكنًا، الشيء المهم هو أننا نقوم بعمل جيد، لم نخسر ونستمر في التطور".