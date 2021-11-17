ثورة ريال مدريد.. رحيل محتمل لـ 8 لاعبين و7 آخرون خط أحمر

زعم موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، في تقرير موسع نشره اليوم الأربعاء أن نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني بصدد إحداث ثورة في صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويتوقع التقرير استغناء ريال مدريد عن 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب أدائهم السيئ، مشددة على أن هناك 7 لاعبين لا يمكن للمدير الفني كارلو أنشيلوتي المساس بهم، بسبب أدائهم الجيد على أرض الملعب.

قائمة اللاعبين الـ 8 المغادرين للقلعة البيضاء



ووفق المصدر ذاته فإن اللاعبين الـ 8 المتوقع رحيلهم عن القلعة البيضاء في نهاية هذا الموسم هم: البلجيكي إيدن هازارد، الويلزي غاريث بيل، الإسباني إيسكو، البرازيلي مارسيلو، الصربي لوكا يوفيتش، الدومينيكاني ماريانو، الإسبانيان خيسوس فاييخو وداني سيبايوس.

وأضاف الموقع أن لاعبين آخرين قد ينضمون لقائمة المغادرين، أمثال الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران 2022 ولا يعرف ما إذا كان سيُجدد أم لا، أو الإسباني ماركو أسينسيو، المطالب بتحسين مستواه الفني حتى لا يدخل في قائمة المغادرين نهاية الموسم.

أوضح التقرير أن هناك لاعبين محسوبين على أنشيلوتي أمثال الإسباني ناتشو فرنانديز أوالفرنسي فيرلاند ميندي، لكن لا يستبعد رحيلهما عن النادي الملكي في حال كان تقييمها في نهاية الموسم الحالي لا يلبي طموحات إدارة الفريق.

بيّن الموقع الإسباني المتخصص في أخبار النادي الملكي أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين الذين يمكلون ثقة كل من الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، وإدارة النادي، ولا يمكن المساس بهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الـ 7 الذين لا يمكن لأنشلوتي الاستغناء عنهم، نظرا لما يقدمونه من مستوى فني كبير هذا الموسم، حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، النمساوي ديفيد ألابا، البرازيلي إيلدر ميليتاو، الألماني توني كروس، البرازيلي كاسيميرو، البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأخيرا الفرنسي كريم بنزيمة.