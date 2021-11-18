محكمة النزاعات الرياضية تقبل دعوى ضد رئيس اتحاد المصارعة

وقال عضو الهيئة العامة احمد شمس الدين في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "محكمة النزاعات الرياضية قبلت دعوى الهيئة العامة لاتحاد المصارعة ضد شعلان عبد الكاظم، لإقامته انتخابات هيئة إدارية يوم 15 تشرين الثاني وهو لا يمتلك الشرعية حسب قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021".واضاف ان "هذه الموافقة جاءت لصدور قرار قضائي من نفس المحكمة ببطلان انتخاب شعلان وزملاءه عام 2018 لامتلاكه وزميله مهدي قيوداً جنائية".واكد ان "تصرف شعلان هذا يعتبر تحدياً للقضاء العراقي وتجاوزاً على القوانين النافذة"، مطالباً اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب بـ"عدم التعامل معه احتراماً للقضاء العراقي وحفاظاً على المال العام واحتراماً للهيئة العامة التي انسحبت من المؤتمر الانتخابي غير الشرعي".