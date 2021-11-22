نبأ سار ليوفنتوس قبل موقعة تشيلسي

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية ليوفنتوس، اليوم الإثنين.وكان ديبالا تغيب عن مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام لاتسيو، بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ.وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديبالا جاهز تمامًا للمشاركة في مباراة الغد.وذكر "فوتبول إيطاليا" أن أليجري سيخسر أمام تشيلسي خدمات ماتيا دي تشيليو ودانيلو وجورجيو كيلليني وآرون رامزي وديان كولوسيفسكي الذين لم يتدربوا مع بقية الفريق هذا الصباح.وأوضح أن سبب غياب كولوسيفسكي عن التدريبات لا يزال غير واضح حتى الآن.