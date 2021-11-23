بسبب شغب الملاعب.. الداخلية الفرنسية تهدد بحظر المشجعين

وقال دارمانان عقب اجتماع مع وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، إن "السلطات الفرنسية تدرس عدة خيارات منها فرض حظر على المشجعين والملاعب، ووضع المزيد من كاميرات المراقبة حول الاستادات، وتحديد من سيكون لديه سلطة إلغاء المباريات حال اندلاع أعمال عنف من المشجعين".ويأتي الاجتماع بعد إلغاء مباراة أولمبيك ليون ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد، بسبب شغب المشجعين، فيما قررت لجنة الانضباط في رابطة دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين إقامة مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة، لحين اتخاذ قرار في التحقيقات الجارية بشأن أحداث المباراة في الثامن من الشهر المقبل.وقال دارمانان للصحفيين: "نحتاج إلى إجراءات للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأشياء مرة أخرى حتى تبقى كرة القدم لعبة شعبية".