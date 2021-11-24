تشافي بعد التعادل امام بنفيكا: سنذهب لقهر بايرن ميونخ

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "كانت ستكون مباراة عظيمة لو كنا سجلنا هدفًا، لكننا حصدنا نقطة".وتابع "يجب علينا أن نكون إيجابيين، ويتبقى أمامنا مباراة، علينا اللعب من أجل الفوز ضد بايرن ميونخ".وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، افتقرنا إلى التسجيل، وخلال مباراتين، سجلنا هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء، علينا أن نكون أكثر فاعلية".ونوه "ديمبلي؟ أشركته لأن ديناميكيات اللعبة تغيرت، وحين دخل صنع الفرص وأحدث الفارق، لكن من المؤسف أن الهدف لم يأت من خلال كرة سددها".وأتم "نحن برشلونة، وسنذهب للفوز في ميونخ وفي أي مكان آخر ونقهر الفريق، اليوم قدمنا مباراة رائعة على الرغم من التعادل السلبي، راض عن سلوك اللاعبين".وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في الوصافة، مقابل 5 نقاط في جعبة بنفيكا ثالث الترتيب.