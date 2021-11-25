مانشستر يونايتد يتفق مع مدرب جديد

ويتوقف الأمر على سماح ناديه الحالي لوكوموتيف موسكو له بالرحيل، حيث يترأس الشق الخاص بالتطوير في الفريق الروسي.ولا يرى المان يونايتد، عوائق تعترض قدوم رانجنيك، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.ومن المنتظر أن يوقع رانجنيك، البالغ من العمر 63 عاما، عقدا مع مانشستر يونايتد لمدة 6 أشهر، وهناك محادثات بشأن لعب دور طويل الأجل في الفريق.ولن يتمكن يونايتد من حسم التعاقد، قبل مواجهة تشيلسي، الأحد المقبل، الأمر الذي سيعني استمرار تولي مايكل كاريك، المهمة الفنية بشكل مؤقت.ولم يسبق وأن درب رانجنيك، خارج ألمانيا من قبل، إلا أنه حقق الانتصار في 55% من مبارياته مع لايبزيج في ولايته الثانية مع الفريق، وساهم في صعوده إلى الدوري الألماني في الولاية الأولى.من جانبه قال مستشار للمدرب الألماني بحسب وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن الأخبار بشأن أن رانجنيك سوف يصبح مديرا فنيا مؤقتا لمانشستر يونايتد ليست خاطئة، مؤكدا أن هناك شيء ما في تلك القصة.