عائلة مارادونا تطالب بإقامة ضريح عام لأسطورة الأرجنتين

أحيت عائلة دييغو مارادونا الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية بالكشف عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته

وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس آيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة، وكتبت في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي: "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".

وأوضح خطاب العائلة أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة". ولم ترد الحكومة على الطلب حتى الآن.

عام على وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا

⏪ One year ago today the football world was devastated by the death of Diego Maradona 😢



🙏 We pay tribute to the @Argentina immortal ♾



➡️ https://t.co/egv4ovtiLJ pic.twitter.com/juGsaspXQd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2021

وتوفي مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر

وكانت وفاة مارادونا مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ إن لم يكن الأفضل بحسب العديد من النقاد ونجوم كرة القدم.

ودُفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس آيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله وتوديعه إلى مرقده الأخير.