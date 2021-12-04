قرابة الـ8 ساعات.. مواجهة تحطم الرقم القياسي لاطول مباراة بتاريخ الشطرنج العالمي

واستمرت المواجهة بين بطل العالم الذي يدافع عن لقبه العالمي للمرة الخامسة والبطل الروسي 7 ساعات و 45 دقيقة واستغرقت 136 حركة.بهذا حطمت المواجهة رقما قياسيا جديدا بين مباريات بطولة العالم بالشطرنج، ويعود تسجيل الرقم القياسي الأخير لعام 1978 خلال مباراة جمعت الروسي أناتولي كاربوف والسويسري من أصول روسية فيكتور كورتشنوي، عندما أجرى المتنافسان 124 حركة.بعد ست مباريات، تعادلا بخمس منها، تقدم كارلسن بنتيجة 3,5: 2,5 نقطة، على أن تقام المباراة السابعة اليوم السبت 4 ديسمبر.وتستمر بطولة العالم التي انطلقت الجمعة الماضي حتى 16 من الشهر الجاري، وتقام على 14 جولة بمجموع جوائز تصل إلى مليوني يورو.