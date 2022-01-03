تشافي بعد الانتصار على مايوركا: هذا الفوز يشعرنا بالفخر

أعرب مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالفوز (1-0) على ريال مايوركا في مباراة أمس الأحد 2 يناير/ كانون الثاني، للفريقين بالعام الجديد ضمن الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة التي احتضنها ملعب (إيبيروستار)، قال تشافي: "إنها ثلاث نقاط ذهبية، نحن متخلفون بنقطة واحدة عن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فهو يوم رائع بالنسبة لنا. لقد جئنا نعاني فقدان العديد من اللاعبين، وبالنظر إلى الظروف؛ فإن هذا الفوز يشعرنا بالفخر".

وتألق في المباراة المهاجم الهولندي لوك دي يونغ الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، وحارس المرمى الألماني مارك تيرشتيغن الذي منع فرصة التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بشكل مذهل.

وفي هذا الصدد، صرح تشافي: "أنا سعيد للغاية لكليهما. لوك مهاجم رائع؛ لقد قلتها بالأمس وأكررها الآن. إنه مثال جيد للجميع، يعمل بجد تمامًا وكذلك فعل زملاؤه في الفريق اليوم. وكان مارك حارسًا متألقًا".

وقال تشافي إن الفوز "مهم للغاية"؛ لأنه "جاء على ملعب ليس بالسهل؛ ولاعبو مايوركا يعتمدون غالبًا على الكرات العالية، ويمكنهم استغلال الأخطاء للتسجيل في شباكك، لكن لاعبي فريقي دافعوا بشكل جيد للغاية".

وأبرز مدرب برشلونة قيمة الفوز المحرز في عقر دار مايوركا، إذ وصفه بـ"التاريخي" بسبب كيفية حدوثه في ظل غياب 17 لاعبًا، وكذلك جني النقاط الثلاث مقارنةً بباقي المتحصنين في المراكز الأولى.

وبهذه النتيجة، افتتح برشلونة، الذي يعاني بسبب إصابة عدد من نجومه بفيروس كورونا، العام الجديد بفوز مهم، ارتقى على أساسه إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، في المقابل، تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة بالترتيب الـ15 في الليغا.