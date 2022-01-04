قرار مهم من بيتروفيتش قبيل موقعة إيران.. واللاعبون يرحبون

ووافق الاتحاد العراقي لكرة القدم على طلب المدرب، باختيار مترجم عراقي مقيم في هولندا، لينضم للكادر الفني للمنتخب الوطني، على أن يتحمل بتروفيتش رواتبه الشهرية، مقابل أن يوفر العراق تذاكر السفر وتكاليف الإيفاد، أثناء التجمعات المعتمدة، سواء في المعسكرات التدريبية أو المباريات الرسمية.بيتروفيتش أوضح أن المعلومة لم تكن سهلة الوصول للاعبي العراق، في الفترة الماضية، وهو ما جعله يتقدم بطلب استقدام مترجم مهمته يترجم الحديث من العربية إلى الهولندية والعكس، موضحةً أن المترجم هو مواطن عراقي يقيم في هولندا، منذ سنوات عدة، ويرتبط بعلاقة شخصية جيدة مع مدرب المنتخب العراقي، المقيم هو الآخر في أمستردام منذ أكثر من 25 عاماً.إلى ذلك، اعرب لاعبي منتخب أسود الرافدين عن سعادتهم، باستقدام مترجم خاص للكادر الفني، حيث وجدوا صعوبة كبيرة، في الفترة الماضية، في التواصل مع زيليكو بيتروفيتش ومن قبله ديك أدفوكات، بسبب الإعتماد على المساعد المحلي السابق رحيم حميد، فضلا عن أن أغلب اللاعبين كانوا يأملون بالحديث المباشر مع المدرب دون اللجوء للمساعدين المحليين، فضلاً عن سهولة استقبال المعلومة، خاصة أن بيتروفيتش يتقن اللغة الهولندية أفضل من الإنجليزية.المصدر: Winwin