كورونا يواصل تسلطه على برشلونة.. إصابة الهرم الأكبر

وذكر البيان ان لابورتا خضع إلى اختبار الأجسام المضادة وجاء سلبيًا، واختبار "بي سي آر" وجاء إيجابيًا، عقب اختلاطه مباشرة بعدة أشخاص ثبتت إصابتهم بالكوفيد، ولن يسافر مع الفريق إلى ليرانيس أو غرناطة.ويحل برشلونة ضيفًا اليوم الاربعاء على ليرانيس في دور ال32 لكأس ملك إسبانيا، ثم على غرناطة، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 20 لليغا.وضرب فيروس كورونا برشلونة بقوة على مدار الأيام الماضية، حيث أصيب أكثر من 10 لاعبين أبرزهم، فيليبي كوتينيو وسيرجينو دست وجوردي ألبا وأنسو فاتي وجافي وعثمان ديمبلي وعبد الصمد الزلزولي وفيران توريس وبيدري جونزاليس.