صلاح ضمن قائمة الـ "فيفا" لافضل لاعب في العالم لعام 2021

وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي ان "القائمة النهائية ضمت مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وقائد المنتخب الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، ونجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ، لإحراز لقب الدوري الألماني، وحطم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ البوندسليجا بموسم واحد، الذي كان مسجلا باسم أسطورة بايرن جيرد مولر.كما قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كوبا أميركا 2021، ونال مع برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.أما صلاح فيتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 16 هدفا، علما بأنه حل ثانيا في الترتيب وراء مهاجم توتنهام هاري كين في سباق الهدافين بالموسم الماضي.